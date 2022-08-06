06.08.2022 15:00 Віталій Хінєвіч

НБУ спрощує низку обмежень для підтримки діяльності волонтерів та бізнесу

Відтепер банки не застосовуватимуть ліміт на розрахунки фізичних осіб-волонтерів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на НБУ.

Повідомляється, що з 6 серпня Національний банк дав змогу банкам не застосовувати ліміт на розрахунки фізичних осіб-волонтерів із гривневих платіжних карток за кордоном з метою купівлі товарів військового призначення за умови дотримання одночасно таких вимог:

операції за рахунком волонтера є типовими для цієї фізичної особи та обсяг операцій, що здійснювалися за її рахунками, перевищував еквівалент 100 тис. грн на місяць до 21 липня 2022 року;

подання до банку листа від державного органу або військової частини щодо співпраці з волонтером та замовлення товарів відповідного призначення, якщо сума такої операції перевищує еквівалент 400 тис. грн на місяць;

надання орієнтовної вартості (розрахунку) товару та строків виконання замовлення;

інформування волонтером банку щодо збору коштів з метою оплати продукції.

До переліку товарів, які мають змогу купувати волонтери–фізичні особи, належать: рації, бронежилети, каски, шоломи, військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги.

Крім того, ураховуючи потреби бізнесу, Національний банк спрощує валютні обмеження, зокрема щодо використання корпоративних платіжних карток.

Національний банк дозволив банкам продавати іноземну валюту юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, що є резидентами України, із зарахуванням на поточний рахунок клієнта в іноземній валюті для подальшого використання відповідної валюти на здійснення витрат за допомогою корпоративних платіжних карток за кордоном. Зокрема, таких витрат:

на відрядження працівників за кордон виключно для оплати добових витрат у межах щоденного ліміту в розмірі 80 євро (в еквіваленті) на одного співробітника;

на проживання та транспортні витрати (з документальним підтвердженням розрахунку зазначених витрат на одну особу).

Розрахунки валютними картками можуть здійснюватися без обмежень.

Також визначено, що обмеження на здійснення розрахунків за кордоном у межах ліміту у 100 тис. грн (в еквіваленті) на місяць не розповсюджуватиметься на клієнтів банку–юридичних осіб, що здійснюють перевезення вантажів у міжнародних сполученнях на підставі документів, що надають право на здійснення відповідних перевезень.