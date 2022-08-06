06.08.2022 09:15 Віталій Хінєвіч

Окупанти вдарили ракетами по двом районам Харкова - оперативна інформація від ХОВА

Російські військові обстріляли Харків та область.



Окупанти вдарили ракетами по двом районам Харкова - оперативна інформація від ХОВА



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що близько 01 години ночі вдарили по Слобідському району Харкова, горіла покрівля одноповерхової нежитлової будівлі.

Зафіксували влучання ракет на території об’єкту інфраструктури в Індустріальному районі.

Через кілька хвилин окупанти вдарили ракетою по населеному пункту Харківського району. У прилеглих нежитлових приміщеннях, біля яких упав снаряд, вибило вікна. Жертв та постраждалих немає.

«Окупанти знову завдали ударів по Харкову. Ракети випустили із сусіднього Бєлгорода. Вчергове під прицілом - виключно цивільна інфраструктура. За даними військових, кілька ракет «не захотіли» покидати рідний Бєлгород, і підірвалися на території рф. Не видаючи військову таємницю: сьогодні на Харківщині не долетіли «за призначенням» немало «подарунків» від росіян. За що вкотре дякуємо нашим ЗСУ!»,- повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, харківські рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару.