31.07.2022 20:50 Віталій Хінєвіч

На платформі Google Arts & Culture з’явиться розділ присвячений українській культурі

Український розділ отримає оновлений дизайн, який суттєво відрізнятиметься від інших сторінок на платформі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

Повідомляється, що платформа Google Arts & Culture створить український розділ, який міститиме матеріали про українські традиції, архітектуру, кухню, високе мистецтво та природні об'єкти.

«Наразі ведеться активна робота по розширенню оцифровки українського мистецтва та історичних артефактів, зокрема, в музеях Києва», - повідомляють у Міністерстві.

Зараз українська сторінка наповнюється інформаційним та візуальним контентом, а сам розділ отримає оновлений дизайн, який суттєво відрізнятиметься від інших сторінок на платформі.

Згідно з повідомленням, обговорення про приєднання України до оновленої платформи Google відбулося під час чергової зустрічі заступника міністра культури та інформаційної політики Анастасії Бондар із директором Google Україна з питань взаємодії з державними органами влади Олегом Якимчуком.