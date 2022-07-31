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31.07.2022  20:50   Віталій Хінєвіч

На платформі Google Arts & Culture з’явиться розділ присвячений українській культурі

Український розділ отримає оновлений дизайн, який суттєво відрізнятиметься від інших сторінок на платформі.

Google Art Culture
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.
 
Повідомляється, що платформа Google Arts & Culture створить український розділ, який міститиме матеріали про українські традиції, архітектуру, кухню, високе мистецтво та природні об'єкти.
 
 «Наразі ведеться активна робота по розширенню оцифровки українського мистецтва та історичних артефактів, зокрема, в музеях Києва», - повідомляють у Міністерстві.
 
Зараз українська сторінка наповнюється інформаційним та візуальним контентом, а сам розділ отримає оновлений дизайн, який суттєво відрізнятиметься від інших сторінок на платформі.
 
Згідно з повідомленням, обговорення про приєднання України до оновленої платформи Google відбулося під час чергової зустрічі заступника міністра культури та інформаційної політики Анастасії Бондар із директором Google Україна з питань взаємодії з державними органами влади Олегом Якимчуком.
 
Нагадаємо, портал Дія Цифрова освіта представив курси з підтримки психологічного здоров’я.
 
Источник:   Міністерство культури та інформаційної політики України
 Тэги:  google arts & culture
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