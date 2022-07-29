29.07.2022 16:05 Віталій Хінєвіч

Жителям Харківської області нагадали про необхідність передати показання електролічильників

Передати показання електролічильників можливо у зручний спосіб.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківобленерго.

Повідомляється, що показання лічильників треба передати протягом періоду, що починається за два календарні дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій календарний день наступного розрахункового періоду (календарного місяця). Таким чином показання за липень необхідно передати у період з 30 липня до 3 серпня включно.

АТ “Харківобленерго” нагадує про зручні та прості інструменти передачі показань на вибір:

банер “Передача показів засобу обліку” на сайті АТ “Харківобленерго”, при натисканні якого потрібно ввести дванадцятизначний особовий рахунок та покази засобу обліку;

sms-повідомлення з номером особового рахунку та показами приладу обліку (через пробіл) на короткий номер 4300 (повідомлення платні, згідно з тарифами вашого оператора мобільного зв'язку);

мобільний додаток “Харенерго”;

особистий кабінет на сайті АТ “Харківобленерго”;

Viber-бот. Щоб знайти чат-бот, потрібно відкрити додаток Viber, натиснути кнопку “Додати контакт” та відсканувати QR-код на сайті АТ “Харківобленерго”. Після вибору боту треба слідувати підказкам;

Telegram-бот. Відкрити додаток Telegram, у рядку “Пошук” набрати латинськими символами KharkivOblEnergobot або @Kooz2bot (без пробілів) та обрати потрібний канал. Після вибору боту відкриється діалог, який слід активувати, натиснувши кнопку “Start”;

кол-центр АТ “Харківобленерго”.

Кол-центр працює щоденно та цілодобово. Номери телефонів для передачі показів засобу обліку: 057-34-24-413, 067-23-40-413, 063-05-40-413, 050-05-40-413. Покази лічильника можна передати без з'єднання з оператором, через голосове меню самообслуговування.