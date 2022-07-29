29.07.2022 14:20 Віталій Хінєвіч

Деяким харків'янам не будуть нараховувати кварплату

Ігор Терехов дав відповідне розпорядження, щодо ненарахування квартплати.



Деяким харків'янам не будуть нараховувати кварплату



Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що харків'янам, чиї будинки чи квартири постраждали від бойових дій російського агресора, КП «Жилкомсервіс» проводить перерахунок за послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.

За дорученням Харківського міського голови Ігоря Терехова підприємство зупиняє нарахування мешканцям будинків, конструктивні елементи, яких постраждали за п'ять місяців війни.

Як повідомив директор КП «Жилкомсервіс» Геннадій Мальований, цього місяця співробітники підприємства рознесли перші квитанції за червень, проте вже після цього багато квартир та будинків отримали пошкодження внаслідок безперервних обстрілів.

«Постійні військові дії та законодавчо передбачений механізм розрахунку вартості послуг призводять до того, що оперативно врахувати припинення експлуатації конкретного будинку не завжди є можливим. Водночас КП «Жилкомсервіс» обов'язково проводить перерахунки», - зазначив директор підприємства.

Для здійснення перерахунку власник квартири може звернутись за багатоканальним телефоном: 760-72-22, а також надіслати письмове звернення або заповнити форму на сайті