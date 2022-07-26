26.07.2022 17:30 Віталій Хінєвіч

Кошти від продажу NFT-артів будуть спрямовані на відновлення України

NFT-арти представлені на платформі META HISTORY.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

Міжнародна контент-платформа Depositphotos,музей війни META HISTORY спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України готують спеціальні колекції NFT-артів авторства найкращих українських цифрових художників. Всі отримані кошти підуть на відбудову культурних об’єктів.

META HISTORY вже зібрав понад $1,2 мільйонів для благодійного фонду Сергія Притули та криптофонду Aid For Ukraine, який ініціювало Міністерство цифрової трансформації разом з українською криптоплатформою KUNA та блокчейн-компанією Everstake. Музей збирає гроші, продаючи колекції NFT-артів під назвою Warline – це набір творів цифрового мистецтва, який у хронологічному порядку висвітлює кожну важливу подію у російсько-українській війні.

«За шість місяців війни в Україні росіяни зруйнували сотні наших музеїв, театрів та будинків культури. Українській культурі та національній спадщині завдано шкоди майже на 6 мільярдів євро, і судячи з дій та намірів рф ця цифра буде лише збільшуватися. Саме тому вже сьогодні важливо підтримувати сучасні ініціативи та креативні проєкти з відновлення унікальної культурної спадщини України, залучаючи до процесу якомога ширше коло небайдужих людей», – зазначив Олександр Ткаченко, Міністр культури та інформаційної політики України.

Поціновувачі цифрового мистецтва та колекціонери зможуть придбати твори зі спеціальної колекції «Аватари для України» Vol.2, яку створили найкращі українські digital-художники та розробники відеоігор.

Також до Дня Незалежності України буде презентовано спеціальну колекцію NFT-артів, створену міжнародною контент-платформою Depositphotos спільно з українськими художниками. В цій колекції буде представлено близько 30 робіт, які є творчим переосмислення зруйнованих під час війни культурних об’єктів.

Нагадаємо, uалерея Fridman Gallery представить роботи 12 українських художниць.