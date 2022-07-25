25.07.2022 21:31 Дмитрий Колоней

Обстріли Харкова: від яких травмам стражаютьі мешканці міста

Про це розповіли лікарі Харкова.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на сайт ХОДА, за останні тижні найбільша кількість пацієнтів була доставлена в лікарню 21 липня 2022 року - після обстрілу біля станції метро Академіка Барабашова. Проте майже кожного дня сюди потрапляють й поранені із області.

За словами виконувача обов’язків медичного директора закладу Ігоря, всі пацієнти, яких доставили 21 липня 2022 року, отримали мінно-вибухові травми внаслідок обстрілу росіянами з РСЗВ тролейбусної зупинки біля станції метро Академіка Барабашова. Лікар відзначає, що серед травм - як пошкодження опорно-рухового апарату, так і органів грудної клітини та черевної порожнини, черепно-мозкова травма.

«Переважна більшість пацієнтів були госпіталізовані до хірургічного відділення і саме ця категорія хворих отримала найтяжчі пошкодження. Це поранення печінки, кишківника, нирок. Загальний стан таких хворих тяжкий», - говорить Ігор.

4 пацієнтів досі перебувають у вкрай важкому стані. Сьогодні 2 з них проводять повторні оперативні втручання – видаляють уламки.

«Іноді достатньо маленького уламка, який може позбавити людину життя. У цих хворих - множинні вибухові поранення м’яких тканин і внутрішніх органів», - пояснює хірург Кирило.

Серед поранених 21 липня - водій тролейбуса Олександр. Чоловік відбувся легким пораненням ноги, хоча його тролейбус - повністю знищено ворожим снарядом. Він сам говорить, що народився в сорочці й буде в цей день відзначати свій другий «день народження».

«Ситуація дуже проста: приїхав на кінцеву зупинку, висадив людей, почав розвертатись і в цей момент прилетіла ракета. Вона потрапила прямим попаданням у тролейбус, а інша – попереду тролейбуса», - розповів про події того дня Олександр.

Також Олександр відзначає, що якби не встиг висадити людей, жертв було б значно більше.

Усі поранені в день обстрілу зупинки – цивільні громадяни. Так само мирні мешканці, яких покалічило через обстріли росіян, щодня прибувають із районів області.

О 6 ранку 25 липня поранення в руку отримала Наталя із селища Слатине. Жінка збиралася поратися по господарству, коли в будинок прилетів снаряд. Господарку довелося витягувати із зруйнованої будівлі.

«Слатине дуже обстрілюють… У погріб тільки люди бігали, навіть не можна було вийти вранці - сильно стріляли», - говорить Наталя.

Постійно ворог обстрілює й населені пункти Золочівської громади. 20 липня у селі Довжик місцеву мешканку, яка вийшла на город, поранило уламком. У лікарні 72-річній жінці ампутували ногу. Сусід Людмили загинув на місці.

«Просто будинки житлові обстрілюють, просто вулиці, житло руйнують, інфраструктуру – все руйнують. Постійно таке. Золочів взагалі розбитий», - розповів син постраждалої Андрій.