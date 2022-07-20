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20.07.2022  15:56   Дмитрий Колоней

Харківські комунальники ведуть ремонт у десятках місць

Про це інформує Комплекс «Харківводопостачання».


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Комплекс «Харківводопостачання», 19 липня 2022 року бригади аварійно-відновлювальних робіт усунули десять аварій на трубопроводах холодного водопостачання та привели до ладу десять оглядових колодязів. 
 
Зокрема, в Індустріальному районі у стислий термін ліквідували аварійні ситуації на двох трубопроводах холодного водопостачання.
 
Як повідомив начальник Індустріального району служби зовнішніх водопровідних мереж Володимир Сундук, не припиняючи подачу води мешканцям, робітники усунули пошкодження на трубопроводах по вул. 12 Квітня та вул. Франтішека Крала. Маючи необхідну спецтехніку та матеріали, районні бригади спрацювали оперативно та якісно.
 
«До ремонтних робіт на водоводах завжди підходимо системно - починаючи з виявлення причин аварії та закінчуючи благоустроєм території. За найменшої нагоди намагаємось виконувати ремонт без відключення мешканців від водопостачання, щоб харків'яни обов'язково були з водою», - зазначив Володимир Сундук.
 
20 липня 2022 року, у планах підприємства - виконати ремонтні роботи на 15 пошкоджених ділянках водоводів.
 
Крім того, лабораторія санітарно-епідеміологічного контролю щоденно досліджує якість води, яка, за даними фахівців, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.
 
Для оперативної роботи бригад аварійно-відновлювальних робіт харків'ян просять докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце витоку, точну адресу та номер телефону заявника для уточнення. Інфомацію приймають за тел.: 15-33.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, вода, харьков
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