19.07.2022 17:10 Віталій Хінєвіч

В Україні ув'язнених осіб у разі відмови від їжі будуть годувати примусово

Верховна Рада прийняла низку законопроєктів, які стосуються ув'язнених громадян.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Telegram-канал представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Повідомляється, що Верховна Рада України прийняла в другому читанні та в цілому урядові законопроєкти:

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування», за - 301 голосів народних депутатів України;

«Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування» ,за - 288 голосів народних депутатів України.

Законопроєктами забезпечуватиметься наступне:

підозрювана(обвинувачувана, засуджена або взята під варту) особа, що заявила про відмову від прийняття їжі, може бути застосоване примусове годування на підставі ухвали суду, прийнятої за висновком лікаря про те, що такій особі загрожує значне погіршення стану здоров’я та існує очевидна загроза життю, що підтверджується відповідними медичними документами, які містять результати лабораторних, інструментальних та інших необхідних досліджень;

встановлюється, що примусове годування має на меті гуманне ставлення до особи, її прав, честі і гідності та не допускає будь якого приниження чи тортур.

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