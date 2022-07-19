19.07.2022 16:15 Віталій Хінєвіч

Українські діти мають змогу отримати медичну допомогу в США

В Америці презентували нову медичну програму для українських дітей, які постраждали внаслідок війни.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОЗ України.

Повідомлється, що Олена Зеленська спільно з ініціаторами — Українським Домом у Вашингтоні та Посольством України у США — презентувала Програму протезування для українських дітей, які втратили кінцівки внаслідок російської агресії.

«Вірю, що спільно ми повернемо дітям дитинство, яке в них відібрали росіяни. Можливість грати в футбол, малювати, обійматися. Вірю, що переможемо у війні за українських дітей», – зазначила перша леді України.

Медичні евакуації дітей, які потребують протезування, відбуваються за наступним алгоритмом: Український Дім та Посольство збирають інформацію від МОЗ та Офісу Президента України про дітей, які отримали мінно-вибухові травми. Після визначення медичного закладу, що прийме родину в США, організовується низка відеоконференцій між українськими та американськими лікарями, аби підготувати дитину і здійснити транспортування.

Поради від UNICEF щодо психологічної підтримки дітей, які зазнали ушкоджень внаслідок війни, можна ознайомитись за посиланням