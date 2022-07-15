15.07.2022 14:05 Виталий Хиневич

В Харьковской области собирают зерновые культуры

В Харьковской области продолжается жатва на подконтрольных Украине территориях.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

По состоянию на 14 июля аграрии намолотили более 55 тысяч тонн зерна ранних зерновых и зернобобовых культур с площади почти 17 тысяч гектаров.

По словам начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, несмотря на войну и постоянные обстрелы, в Харьковской области продолжается жатва на подконтрольной территории 4 районов, а именно Лозовского, Красноградского и части территорий еще двух районов – Богодуховского и Чугуевского.

Олег Синегубов отметил, что в условиях войны для аграриев проблемой номер один стали заминированные поля. Из-за масштабного минирования врагом определенное количество полей в Харьковской области пока не пригодно для использования в сельскохозяйственной деятельности.

«Нашими профильными Департаментами совместно с Главным управлением ГСЧС в Харьковской области максимально делается все, чтобы как можно скорее предоставить аграриям возможность выполнить уборочные работы. Информацию о площадях разминирования сельскохозяйственных земель постоянно держим под контролем», - сообщил Олег Синегубов.