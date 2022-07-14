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14.07.2022  21:36   Дмитрий Колоней

Стало известно, сколько аптек работает в Харькове

Фармацевтический сектор Харькова работает ежедневно для бесперебойного обеспечения жителей города необходимыми лекарственными средствами и медицинскими изделиями.


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Горсовет, по состоянию на 14 июля 2022года, во всех районах города, где это возможно, работают около 250 аптек разных сетей:
  • «Аптека 911» (147 заведений),
  • «Аптека низких цен»,
  • «Копейка»,
  • «Шара» (57 заведений),
  • «Аптека Славутич» (11 заведений),
  • «Аптека Класс» (12 заведений),
  • «Муниципальная аптека» (11 заведений),
  • «Аптека Леда» (5 заведений) и др. 
В аптеках харьковчане могут приобрести лекарства, медицинские изделия, средства личной гигиены. Также в некоторых аптеках (в частности, «Леда») изготовляют лекарства в аптечных условиях по рецепту врача для конкретного пациента или внутриаптечных заготовок. 
 
Аптечные сети на своих страницах в социальных сетях постоянно информируют о своей работе и обновляют информацию о работающих аптеках.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  аптеки, харьков
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