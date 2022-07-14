14.07.2022 21:36 Дмитрий Колоней

Стало известно, сколько аптек работает в Харькове

Фармацевтический сектор Харькова работает ежедневно для бесперебойного обеспечения жителей города необходимыми лекарственными средствами и медицинскими изделиями.



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Горсовет, по состоянию на 14 июля 2022года, во всех районах города, где это возможно, работают около 250 аптек разных сетей:

«Аптека 911» (147 заведений),

«Аптека низких цен»,

«Копейка»,

«Шара» (57 заведений),

«Аптека Славутич» (11 заведений),

«Аптека Класс» (12 заведений),

«Муниципальная аптека» (11 заведений),

«Аптека Леда» (5 заведений) и др.

В аптеках харьковчане могут приобрести лекарства, медицинские изделия, средства личной гигиены. Также в некоторых аптеках (в частности, «Леда») изготовляют лекарства в аптечных условиях по рецепту врача для конкретного пациента или внутриаптечных заготовок.

Аптечные сети на своих страницах в социальных сетях постоянно информируют о своей работе и обновляют информацию о работающих аптеках.