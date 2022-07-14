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14.07.2022  18:19   Дмитрий Колоней

Харьковчан приглашают помочь разбирать завалы

Харьковчане могут помочь ликвидировать последствия обстрела в одной из школ города.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Молодежный совет при Харьковском городском голове и волонтерскую инициативу «БУР» («Будуємо Україну разом») в учебном заведении необходимо убрать строительный мусор и закрыть фанерой поврежденные окна. 
 
«Недавно мы законсервировали поврежденный детский сад. Это стало возможным благодаря многим неравнодушным людям. В этот раз локацией станет одна из школ Харькова, поврежденная обстрелами. Какая именно - вы узнаете после регистрации», - прокомментировали на Молодежном совете. 
 
Чтобы присоединиться к волонтерской инициативе, необходимо заполнить анкету. Уборка будет проходить с 10:00 до 17:00 18 и 19 июля (понедельник и вторник). 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  обстрел, разбор завалов, харьков, волонтеры
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