14.07.2022 18:19 Дмитрий Колоней

Харьковчан приглашают помочь разбирать завалы

Харьковчане могут помочь ликвидировать последствия обстрела в одной из школ города.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Молодежный совет при Харьковском городском голове и волонтерскую инициативу «БУР» («Будуємо Україну разом») в учебном заведении необходимо убрать строительный мусор и закрыть фанерой поврежденные окна.

«Недавно мы законсервировали поврежденный детский сад. Это стало возможным благодаря многим неравнодушным людям. В этот раз локацией станет одна из школ Харькова, поврежденная обстрелами. Какая именно - вы узнаете после регистрации», - прокомментировали на Молодежном совете.

Чтобы присоединиться к волонтерской инициативе, необходимо заполнить анкету . Уборка будет проходить с 10:00 до 17:00 18 и 19 июля (понедельник и вторник).