Уровень радиации в Харькове на 14 июля

Насколько опасен радиационный фон в городе и области, сообщили сотрудники лабораторного центра.
Радиационный фон в Харькове соответствует норме, передает РЕДПОСТ.
По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами ГУ «Харьковский ОЦКПХ МЗ», по состоянию на 13 июля 2022 года уровни внешнего гамма-излучения составлял:
Данные результаты не превышают значений природного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).
Ранее РЕДПОСТ сообщал о состоянии радиационного фона в Харькове и области на 13 июля.
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