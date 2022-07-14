Уровень радиации в Харькове на 14 июля

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Гороскоп на 14 июля для всех знаков зодиака: что обещают звезды День спешных переговоров: звезды обещают выгодные сделки или даже повышения по службе. Возможны новые знакомства, в том числе романтические.

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 14 июля На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Дождь будет идти весь день, правда к вечеру он станет слабее.