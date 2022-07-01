    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Захватчики бегут по ночам от войны в Украине в Крым
01.07.2022  20:19   Дмитрий Колоней

Захватчики бегут по ночам от войны в Украине в Крым

Оккупанты пытаются скрыться с места боевых действий.

Захватчики бегут по ночам от войны в Украине в Крым
 
Как сообщает РЕДПОСТ,ссылаясь на ГУР при Минобороны Укрианы, оккупанты пытаются скрыться с места боевых действий в Крым через Арабатскую стрелку.
 
  • В оккупированной Калиновке Херсонской области появилась группа дезертиров в возрасте 18-20 лет. Одеты в военную форму русского образца, без знаков различия и головных уборов. Просят еду и воду у местного населения. Один из них, вероятно, ранен. При себе имеют три автомата Калашникова. Двигаются в сторону Крыма. При этом передвигаются исключительно ночью, а днем ​​прячутся.
  • В Херсонской области фиксируются нередкие случаи дезертирства российских военных. Главная причина побега – большие потери оккупантов из-за точных ударов украинской артиллерии. Чаще всего беглецы пытаются добраться до Крыма через Арабатскую стрелку. Этот маршрут считается безопасным и хорошо отработанным.

 

Тэги:  агрессия россии, бегство, украина, крым
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.07 Криминал и происшествия Народ бунтует и отказывается выполнять приказы, - захватчик о состоянии оккупационной армии (видео) 01.07 Криминал и происшествия Ракетный удар по жилой девятиэтажке и базе отдыха в Одесской области: количество жертв растет 01.07 Криминал и происшествия Ситуация в Харькове на утро 1 июля: сводка ХОВА
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 