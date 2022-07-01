01.07.2022 20:19 Дмитрий Колоней
Захватчики бегут по ночам от войны в Украине в Крым
Оккупанты пытаются скрыться с места боевых действий.
Как сообщает РЕДПОСТ
,ссылаясь на ГУР при Минобороны Укрианы, оккупанты пытаются скрыться с места боевых действий в Крым через Арабатскую стрелку.
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В оккупированной Калиновке Херсонской области появилась группа дезертиров в возрасте 18-20 лет. Одеты в военную форму русского образца, без знаков различия и головных уборов. Просят еду и воду у местного населения. Один из них, вероятно, ранен. При себе имеют три автомата Калашникова. Двигаются в сторону Крыма. При этом передвигаются исключительно ночью, а днем прячутся.
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В Херсонской области фиксируются нередкие случаи дезертирства российских военных. Главная причина побега – большие потери оккупантов из-за точных ударов украинской артиллерии. Чаще всего беглецы пытаются добраться до Крыма через Арабатскую стрелку. Этот маршрут считается безопасным и хорошо отработанным.
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