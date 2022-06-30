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30.06.2022  15:50   Виталий Хиневич

Украинский борщ может попасть в список ЮНЕСКО

ЮНЕСКО может внести украинский борщ в Список нематериального культурного наследия.

Борщ
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Эмину Джапарову.
 
Сообщается, что в марте прошлого года Министерство иностранных дел Украины внесло на рассмотрение ЮНЕСКО, досье по украинскому элементу «Культура приготовления Украинского Борща» в Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериальной культуры.
 
По правилам ЮНЕСКО, номинация была включена в очередь на рассмотрение в 2023 году.
 
«Однако, начатая россией война против Украины, по оценкам Организации, создала угрозу этому объекту культурного наследия, и было принято решение рассмотреть украинскую номинацию на включение в другой перечень - Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующий срочной охраны», - отметила Джапарова.
 
По ее словам, это беспрецедентная практика для ЮНЕСКО, когда номинация, которая включена в очередь Репрезентативного списка, будет рассматриваться в сверхсрочном порядке и будет включена в другой список организации.
 
Рассмотрение украинского досье состоится 1 июля в Париже во время внеочередного заседания Комитета нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, на котором и должно быть принято окончательное решение о включении нашего украинского элемента «Культура приготовления Украинского Борща» в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране.
 
Напомним, Украинский борщ вошел в тройку самых вкусных супов в мире.
 
Источник:   Эмина Джапарова
 Тэги:  украинский борщ
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