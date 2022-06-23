23.06.2022 16:45 Виталий Хиневич
Харьковские спасатели извлекли из жилого дома авиабомбу
На Северной Салтовке выявили опасную бомбу.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.
Сообщается, что 23 июня в Харькове взрывотехники и спасатели совершили операцию по обезвреживанию вражеской авиабомбы ФАБ-500.
Оккупанты сбросили вражескую бомбу с самолета, на 9-этажный жилой дом. Она попала в технический этаж здания.
«Это очень мощная неуправляемая фугасная бомба, несущая 300 кг взрывчатого вещества. Она способна была разрушить этот дом полностью, но к счастью не сработала»,- сообщили в ГСЧС.
В марте взрывотехники дезактивировали бомбу. Однако, извлечь ее при помощи тяжелой техники и уничтожить не было возможности из-за постоянных вражеских обстрелов.
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