23.06.2022 16:45 Виталий Хиневич

Харьковские спасатели извлекли из жилого дома авиабомбу

На Северной Салтовке выявили опасную бомбу.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.

Сообщается, что 23 июня в Харькове взрывотехники и спасатели совершили операцию по обезвреживанию вражеской авиабомбы ФАБ-500.

Оккупанты сбросили вражескую бомбу с самолета, на 9-этажный жилой дом. Она попала в технический этаж здания.

«Это очень мощная неуправляемая фугасная бомба, несущая 300 кг взрывчатого вещества. Она способна была разрушить этот дом полностью, но к счастью не сработала»,- сообщили в ГСЧС.

В марте взрывотехники дезактивировали бомбу. Однако, извлечь ее при помощи тяжелой техники и уничтожить не было возможности из-за постоянных вражеских обстрелов.