22.06.2022 16:20 Виталий Хиневич

Харькову передали водоочистительные системы

Медиаплатформа «Офис на Банковой» передала Харькову 15 водоочистительных систем с обратным осмосом.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что за гуманитарную помощь представителей организации лично поблагодарил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Как отметили производители, фильтры обратного осмоса очищают воду на 99,9%, пропуская только молекулы воды. Такая вода широко используется не только в быту для питья и приготовления пищи, но и в аптеках, лабораториях и т. д. Поступившие установки передадут в харьковские больницы, шелтеры и госпитали.

Отметим, что в организации передачи гуманитарной помощи оказал содействие народный художник Украины, Почетный гражданин города Харькова Катиб Мамедов.