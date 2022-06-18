18.06.2022 12:20 Рита Парфенова

Ситуация в Харькове на утро 18 июня: сводка ХОВА

Оккупанты наносят удары по районам Харькова и населенным пунктам Харьковской области.



t.me

Ночью оккупанты нанесли удар по селу Фартушное Золочевской общины Харьковской области

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 18 июня, передает РЕДПОСТ

По его словам, ночью с 17 на 18 июня из реактивных систем залпового огня обтрелян Киевский район Харькова. В доме горели балконы квартир 3 этажа. Было попадание в одно из коммунальных предприятий города. К счастью, без жертв.

Также в течение суток рашисты обстреливали Циркуны, Дергачи, Золочевскую общину. Ночью впервые обстреляли деревню Фартушное Золочевской общины. Ракета попала в помещение сельхозпредприятия. в эих случаях жертв среди населения нет.

В течение суток госпитализированы 3 жителя области, пострадавших во врем обстрелов:

2 - из Первомайского района,

1 - Русской Лозовой.

Синегубов напомнил, что по пятницам в Харькове проводятся тренинги для населения на тему, как вести себя при обстреле, как оказывать медицинскую помощь.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной шести пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.