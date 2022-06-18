Ситуация в Харькове на утро 18 июня: сводка ХОВА

Оккупанты наносят удары по районам Харькова и населенным пунктам Харьковской области.
Также в течение суток рашисты обстреливали Циркуны, Дергачи, Золочевскую общину. Ночью впервые обстреляли деревню Фартушное Золочевской общины. Ракета попала в помещение сельхозпредприятия. в эих случаях жертв среди населения нет.
В течение суток госпитализированы 3 жителя области, пострадавших во врем обстрелов:
Синегубов напомнил, что по пятницам в Харькове проводятся тренинги для населения на тему, как вести себя при обстреле, как оказывать медицинскую помощь.
Напомним, вражеские обстрелы стали причиной шести пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
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Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается дождь, который к вечеру должен закончиться.
18 июня проводится День любителей рыбалки.
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