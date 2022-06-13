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13.06.2022  17:59   Дмитрий Колоней

Стало известно, где и как в Харькове можно оформить денежный эквивалент «пакета малыша»

Об том рассказали в Управлении социальной защиты населения Харькова.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Управление социальной защиты населения Немышлянского района родители могут оформить денежную компенсацию вместо получения натуральной помощи в виде «пакета малыша».
 
Как сообщили в райадминистрации, отец или мать при рождении ребенка имеют право получить в роддоме «пакет малыша» или оформить одноразовую денежную компенсацию, которую можно использовать на приобретение любых товаров в любых торговых заведениях.
 
На период введения военного положения и одного месяца после его прекращения или отмены, перечисление денежной компенсации получателям может производиться на любой счет, открытый в  «ПриватБанке», в случае невозможности открытия текущего счета со специальным режимом использования.
 
После открытия счета в Управление социальной защиты населения подаются следующие документы: заявление, копия свидетельства о рождении ребенка, копия паспорта, копия документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, счет «ПриватБанка» и справка из роддома о неполучении «пакета малыша».
 
При оформлении денежной компенсации необходимо иметь при себе оригиналы документов. Прием жителей Немышлянского района осуществляется по предварительной записи по адресу: пр. Льва Ландау, 48. График работы: с 9:00 до 17:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Телефон для справок 725-31-56.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  пакет малыша, денежный эквивалент, харьков
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