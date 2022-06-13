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13.06.2022  16:19   Дмитрий Колоней

Начал работу абонентский отдел харьковских тепловиков

Районный отдел харьковских теплосетей возобновил работу в другом месте.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на  КП «Харьковские тепловые сети», абонентский отдел Киевского филиала предприятия, не работавший с начала войны, возобновил работу в другом месте. В настоящее время харьковчан принимают на первом этаже здания Администрации Киевского района.
 
По словам начальника службы «Теплосбыта» Киевского филиала Елены Гордиенко, постепенно коллектив адаптируется на новом месте. Почти половина сотрудников, живших рядом с работой на Северной Салтовке, уехала из Харькова, поэтому остальным приходится работать за всех.
 
Харьковчане обращаются, в основном, по вопросу перерасчетов за три месяца войны и для передачи текущих показаний счетчиков. Как отметила Елена Гордиенко, даже в самые трудные первые дни войны горожане пытались вовремя оплачивать счета за тепло, чем очень помогли предприятию. Теперь эти средства пойдут в качестве аванса на следующие месяцы.
 
По информации предприятия, в Харькове работают все абонентские отделения службы «Теплосбыта», кроме Салтовского филиала, который также пострадал в результате обстрелов. Вся клиентская база сохранена и обновляется в обычном режиме.
 
Тэги:  коммунальщики, тепловики, харьков, абонентский отдел
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