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13.06.2022  11:45   Виталий Хиневич

Враг обстреливал Харьковскую область из различных орудий: сводка ХОВА

За прошедшие сутки враг обстреливал жилые районы Харькова из артиллерии, РСЗО "Смерч" и "Ураган".


Враг обстреливал Харьковскую область из различных орудий: сводка ХОВА
Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 13 июня, передает РЕДПОСТ.
 
Олег Синегубов сообщил, что было несколько ракетных ударов по промышленным зданиям. В результате дневных обстрелов 1 гражданин получил ранения. Также оккупанты обстреляли Чугуевский и Изюмский район Харьковской области. В селе  Коробочкино 1 человек получил ранения.
 
«На севере и северо-восточном направлении от Харькова продолжаются активные боевые действия. Враг пытается компенсировать потери своей живой силы. Горячим остается Изюмское направление. Там враг пытается атаковать наши позиции, однако успехов нет. Это направление для врага принципиально, ведь через него оно направляет дополнительные силы в Донецкую и Луганскую области»,- сообщил Олег Синегубов.
 
Кроме этого отмечается, что 12 июня в районе Изюма ВСУ сбили истребитель-бомбардировщик Су-34. Самолет упал на временно оккупированную территорию. Ударная авиация Воздушных Сил Украины нанесла мощные удары по скоплению техники и живой силе врага, уничтожив состав ракетно-артиллерийского вооружения.
 
Напомним. враг обстреливал Харьков 11 июня.
 
 
 
Источник:   Олег Синегубов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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