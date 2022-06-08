    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове поймали воровскую банду с преступником в бегах (фото)
08.06.2022  15:59   Дмитрий Колоней

В Харькове поймали воровскую банду с преступником в бегах (фото)

Полицейские Харькова задержали преступную группу.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, в мае к стражам порядка поступила информация о краже имущества из частного дома в Новобаварском районе. Было открыто уголовное дело.
 
В ходе розыска правоохранители 7 июня 2022 года установили, кто причастен к преступлению. Окащалось, что действала целая шайка злоумышленников, в котрую входили харьковчане 35, 44, 43, 49.
 
Установлено, что мужчины неоднократно совершали кражи из этого дома. Похищенное имущество сбывали. Также полицейские выяснили, что 43-летний мужчина с 2020 года находится в активном розыске по отделу полиции №6 города Днепра ГУНП в Днепропетровской области за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.
 
Вещественные доказательства изъяты. Следственные действия продолжаются. Сотрудники полиции проверяют злоумышленников на причастность к ряду аналогичных краж на территории Новобаварского района города Харьков.
 
Тэги:  воровство, кража, харьков, новая бавария, розыск
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.06 Криминал и происшествия Родственники захватчиков наживаются на награбленном в Украине (видео) 04.06 Криминал и происшествия Крал по всему городу: на харьковском проспекте пойман преступник-беглец (фото) 03.06 Криминал и происшествия В Харькове нашли угнанный японский внедорожник (фото)
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 