08.06.2022 15:59 Дмитрий Колоней

В Харькове поймали воровскую банду с преступником в бегах (фото)

Полицейские Харькова задержали преступную группу.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, в мае к стражам порядка поступила информация о краже имущества из частного дома в Новобаварском районе. Было открыто уголовное дело.

В ходе розыска правоохранители 7 июня 2022 года установили, кто причастен к преступлению. Окащалось, что действала целая шайка злоумышленников, в котрую входили харьковчане 35, 44, 43, 49.

Установлено, что мужчины неоднократно совершали кражи из этого дома. Похищенное имущество сбывали. Также полицейские выяснили, что 43-летний мужчина с 2020 года находится в активном розыске по отделу полиции №6 города Днепра ГУНП в Днепропетровской области за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.

Вещественные доказательства изъяты. Следственные действия продолжаются. Сотрудники полиции проверяют злоумышленников на причастность к ряду аналогичных краж на территории Новобаварского района города Харьков.