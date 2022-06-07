    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове обстреляли филиал Харьковских тепловых сетей: что известно (фото)
07.06.2022  18:22   Дмитрий Колоней

В Харькове обстреляли филиал Харьковских тепловых сетей: что известно (фото)

В Харькове восстанавливают здание после попадания вражеского снаряда.

Пожар Харьков: Оккупанты обстреляли Киевский филиал Харьковских тепловых сетей
 
Как сообщает РЕДПОСТ, захватчики обстреляли Административный корпус Киевского филиала КП «Харьковские тепловые сети». По словам начальника Киевского филиала Михаила Самойленко, прямой удар был нанесен по планово-экономической службе, в результате чего возник пожар, в некоторых кабинетах – вылетели окна. Тем не менее, теплораспределительная станция котельной «Север-3», которая находилась под административным помещением, не пострадала.
 
Пожар Харьков: Оккупанты обстреляли Киевский филиал Харьковских тепловых сетей
 
По инфрмации Михаила Самойленко, старый офис, где находилась администрация филиала, работники покинули еще в марте из-за постоянных обстрелов. Столы, компьютерные мониторы и другое уцелевшее оборудование перенесли в помещение насосной. Сейчас выполняется косметический ремонт в новом офисе, где коллектив постепенно налаживает свою работу.
 
Пожар Харьков: Оккупанты обстреляли Киевский филиал Харьковских тепловых сетей
 
 
Тэги:  агрессия россии, обстрел, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.06 Образование Стало известно, сколько будет стоит восстановление корпусов Каразинского университета 07.06 Общество Жить в РФ стало хуже с начала войны: мнение значительной части россиян 07.06 Криминал и происшествия Оккупанты снова обстреляли Харькова
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 