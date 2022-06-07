07.06.2022 18:22 Дмитрий Колоней

В Харькове обстреляли филиал Харьковских тепловых сетей: что известно (фото)

В Харькове восстанавливают здание после попадания вражеского снаряда.

Как сообщает РЕДПОСТ , захватчики обстреляли Административный корпус Киевского филиала КП «Харьковские тепловые сети». По словам начальника Киевского филиала Михаила Самойленко, прямой удар был нанесен по планово-экономической службе, в результате чего возник пожар, в некоторых кабинетах – вылетели окна. Тем не менее, теплораспределительная станция котельной «Север-3», которая находилась под административным помещением, не пострадала.

По инфрмации Михаила Самойленко, старый офис, где находилась администрация филиала, работники покинули еще в марте из-за постоянных обстрелов. Столы, компьютерные мониторы и другое уцелевшее оборудование перенесли в помещение насосной. Сейчас выполняется косметический ремонт в новом офисе, где коллектив постепенно налаживает свою работу.