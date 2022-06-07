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07.06.2022  15:59   Дмитрий Колоней

В Харькове на смену металлическим пришли пластиковые трубы

О новых подходах к замене коммуникаций сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».

В Харькове металлические трубы заменяют пластиковыми
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Харьковские тепловые сети», в городе предприятия  все чаще используют для замены старых сетей современные теплоизолированные пластиковые трубы. Их проложат на восьми из пятнадцати участков, где планируется перекладка сетей горячего водоснабжения. Около километра пластиковых водопроводов заменит часть металлических сетей в Новобаварском, Холодногорском, Киевском и других районах.
 
«Эта технология активно используется, прежде всего, потому, что труба легко монтируется, не подвергается коррозии, значительно уменьшает площадь разрытия и, как следствие, дальнейшего благоустройства территории», - отметили в КП «ХТМ».
 
На предприятии подчеркнули, что пока новые трубы активно используют на сетях горячего водоснабжения. Также пытаются применять их на внутриквартальных сетях центрального отопления небольших диаметров.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, тепловики, харьков
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