06.06.2022 12:10 Виталий Хиневич

Игорь Терехов поздравил журналистов с профессиональным праздником

Городской голова Харькова выразил благодарность за профессионализм журналистов.



Игорь Терехов поздравил журналистов с профессиональным праздником



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

«Дорогие журналисты, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Сейчас мы живем в реалиях, когда каждый из вас солдат на информационном фронте. Война показала, что этот фронт не менее важен, чем боевые действия. Харьковские журналисты с самого первого выстрела российских оккупантов стали освещать все ужасы этой войны, освещать как всегда было принято в харьковской журналистской среде- выверенно, объективно и правдиво. Для этого, многие журналисты остались в городе. И это заслуживает особого уважения.

Мы отлично понимаем, что враг ведет против нас подлую информационную войну: дезинформация, фейки, манипуляции. Пропагандистская машина россии использует все доступные методы лжи, чтобы посеять панику среди нас. Выставить Украину и ее защитников в невыгодном свете. Ваша работа жизненно необходима для всех нас!»- обратился к представителям средств массовой информации Игорь Терехов.

Кроме этого, Игорь Терехов выразил благодарность администраторам телеграм-каналов, которые без преувеличения стали настоящими средствами массовой информации. Благодаря им миллионы людей оперативно узнают обстановку в городах и селах, обмениваются новостями, и, конечно же, имеют возможность быстро реагировать на сигналы тревоги.

«Я уверен, что Украина победит в войне!»- сообщил Игорь Терехов.