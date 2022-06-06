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06.06.2022  12:10   Виталий Хиневич

Игорь Терехов поздравил журналистов с профессиональным праздником

Городской голова Харькова выразил благодарность за профессионализм журналистов.


Игорь Терехов поздравил журналистов с профессиональным праздником
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
«Дорогие журналисты, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Сейчас мы живем в реалиях, когда каждый из вас солдат на информационном фронте. Война показала, что этот фронт не менее важен, чем боевые действия. Харьковские журналисты с самого первого выстрела российских оккупантов стали освещать все ужасы этой войны, освещать как всегда было принято в харьковской журналистской среде- выверенно, объективно и правдиво. Для этого, многие журналисты остались в городе. И это заслуживает особого уважения.
 
Мы отлично понимаем, что враг ведет против нас подлую информационную войну: дезинформация, фейки, манипуляции. Пропагандистская машина россии использует все доступные методы лжи, чтобы посеять панику среди нас. Выставить Украину и ее защитников в невыгодном свете. Ваша работа жизненно необходима для всех нас!»- обратился к представителям средств массовой информации Игорь Терехов.
 
Кроме этого, Игорь Терехов выразил благодарность администраторам телеграм-каналов, которые без преувеличения стали настоящими средствами массовой информации. Благодаря им миллионы людей оперативно узнают обстановку в городах и селах, обмениваются новостями, и, конечно же, имеют возможность быстро реагировать на сигналы тревоги.
 
«Я уверен, что Украина победит в войне!»- сообщил Игорь Терехов.
 
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  игорь терехов, журналисты, поздравление
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