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03.06.2022  11:45   Виталий Хиневич

В Центральном парке Харькова убирают последствия вражеских обстрелов

Специалисты выполняют разного рода работы.

Парк Горького после обстрелов
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что специалисты восстановили декоративное ограждение со стороны улицы Сумской в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького , привели в порядок входную группу с Незнайкой. После обследования поврежденных аттракционов начали заваривать дыры от обломков.
 
Кроме того, засыпали воронки от взрывов на газонах, которые впоследствии засеют травой. Вместе с этим убирают ямы на территории аттракционов. Мастера заменили гранитные плиты на посадочной платформе аттракциона «Аэробат».
 
Также идет проверка водного хозяйства парка. Специалисты наладили работу фонтана  «Слоники», привели в порядок фонтаны на центральной площади и во Французском парке.
 
Напомним, у центральной аллеи парка культуры и отдыха имени Горького в Харькове спилили около двадцати деревьев, поврежденных в результате вражеских обстрелов.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  жкх, харьков, парк горького
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