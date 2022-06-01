Четыре человека погибли за сутки от обстрелов оккупантов: сводка ХОВА на 1 июня

В течение суток с 31 мая по 1 июня от обстрелов российских оккупантов есть погибшие и раненые в населенных пунктах Харьковской области.
Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 1 июня, передает РЕДПОСТ.
Синегубов сообщил, что в Харькове тоже были обстрелы - оккупанты нанесли удар по Киевскому району города. К счастью, без пострадавших.
Области повезло меньше. Вражеские войска массированно обстреливали Харьковский, Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы. В результате этих обстрелов погибли четверо мирных жителей: двое в селе Шестаково Чугуевского района, одна женщина погибла в Золочеве, в Ивановке Изюмского района смерть настигла 12-летнего мальчика. Семь человек получили ранения.
Ранее РЕДПОСТ писал, что утренние обстрелы 31 мая населенных пунктов Харьковщины унесли жизни двух мирных жителей.
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