01.06.2022 12:52 Рита Парфенова

Четыре человека погибли за сутки от обстрелов оккупантов: сводка ХОВА на 1 июня

В течение суток с 31 мая по 1 июня от обстрелов российских оккупантов есть погибшие и раненые в населенных пунктах Харьковской области.



РЕДПОСТ

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 1 июня, передает РЕДПОСТ.

Синегубов сообщил, что в Харькове тоже были обстрелы - оккупанты нанесли удар по Киевскому району города. К счастью, без пострадавших.



Области повезло меньше. Вражеские войска массированно обстреливали Харьковский, Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы. В результате этих обстрелов погибли четверо мирных жителей: двое в селе Шестаково Чугуевского района, одна женщина погибла в Золочеве, в Ивановке Изюмского района смерть настигла 12-летнего мальчика. Семь человек получили ранения.

Ранее РЕДПОСТ писал, что утренние обстрелы 31 мая населенных пунктов Харьковщины унесли жизни двух мирных жителей.