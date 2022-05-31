31.05.2022 16:55 Виталий Хиневич

Харьковчанам сделают перерасчет за услуги водоснабжения

Сумма задолженности, которая отображается в личном кабинете абонента, будет пересчитана.

Об этом сообщает РПЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Сообщается, все начисления с 24 февраля 2022 года по май включительно за услуги водоснабжения и водоотведения, предоставляемые КП «Харьковводоканал» и отображаемые в личном кабинете абонентов предприятия, будут пересчитаны. Об этом сообщают «Харьковские известия».

Как сообщил сегодня, 31 мая, заместитель Генерального директора – директор Департамента сбыта КП «Харьковводоканал» Тарас Грущак, начисление оплаты за предоставление услуг водоснабжения и водоотвода отображаются на личных счетах потребителей – физических и юридических лиц.

По инициативе Харьковского городского головы Игоря Терехова, все начисления за услуги предприятия, начиная с 24 февраля, а также за март, апрель и май включительно, будут пересчитаны в течение июня и июля и не будут подлежать оплате.

«Все начисления за этот период подлежат перерасчету, и абонентам не придется платить начисления с 24 февраля и до конца мая. В случае если абонент производил оплату за услуги в указанный период, деньги будут зачислены в счет будущих платежей», — подчеркнул Тарас Грущак.