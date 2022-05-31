31.05.2022 15:59 Дмитрий Колоней

В Харькове коммунальщики ведут ремонт сетей по всему городу

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

Как ообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковводоканал», идут оперативные ремонтные работы на водоводах во всех районах города.

Так, 31 мая 2022, в Холодногорском районе ремонтники устраняют два повреждения. По словам начальника Холодногорского района службы внешних водопроводных сетей комплекса «Харьковводоснабжение» Александра Сирко, работы ведутся на водоводах диаметром 100 и 250 мм по ул. Черниговской и ул. Верхнегиевской.

«На поврежденных участках трубопроводов проводим комплексный ремонт - от земляных работ до благоустройства мест разрытий. Трудимся оперативно и качественно, чтобы харьковчане всегда были с водой», - отметил Александр Сирко.

Работы по устранению повреждений сегодня намечены еще на десяти участках водоводов. Вчера работники комплекса ликвидировали три повреждения на трубопроводах холодного водоснабжения и привели в порядок пять смотровых колодцев.