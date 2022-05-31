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31.05.2022  15:59   Дмитрий Колоней

В Харькове коммунальщики ведут ремонт сетей по всему городу

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

В Харькове коммунальщики ведут ремонт сетей по всему городу
 
Как ообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Харьковводоканал», идут оперативные ремонтные работы на водоводах во всех районах города.
 
Так, 31 мая 2022, в Холодногорском районе ремонтники устраняют два повреждения. По словам начальника Холодногорского района службы внешних водопроводных сетей комплекса «Харьковводоснабжение» Александра Сирко, работы ведутся на водоводах диаметром 100 и 250 мм по ул. Черниговской и ул. Верхнегиевской. 
 
«На поврежденных участках трубопроводов проводим комплексный ремонт - от земляных работ до благоустройства мест разрытий. Трудимся оперативно и качественно, чтобы харьковчане всегда были с водой», - отметил Александр Сирко. 
 
Работы по устранению повреждений сегодня намечены еще на десяти участках водоводов. Вчера работники комплекса ликвидировали три повреждения на трубопроводах холодного водоснабжения и привели в порядок пять смотровых колодцев.
 
Тэги:  коммунальщики, вода, харьков
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