29.05.2022 16:58 Дмитрий Колоней
Эвакуированы сотни предприятий: как попасть в программу релокации
Правительство обещает и дальше помогать предпринимателям.
Фото из открытых источников
-
Более 600 предприятий, принявших участие в программе релокации, завершили переезд из областей, где продолжаются боевые действия.
-
390 из них уже возобновили работу на новых площадках в западных регионах Украины.
-
87 предприятий находятся на разных стадиях транспортировки. Оборудование перевозит "Укрзалізниця", "Укрпочта" или бизнес собственными ресурсами (с компенсацией).
-
Вскоре переедет еще 151 предприятие (находятся на маршрутах или оформляют необходимые документы).
Чаще бизнес и предприятия переезжают в
-
Закарпатскую
-
Львовскую
-
Черновицкую
-
Тернопольскую,
-
Ивано-Франковскую,
-
Винницкую области
"Местные власти помогают находить помещения для работы, обеспечить подключение к сетям. Также помогают обнаружить жилье для работников и налаживать логистические маршруты. Сотрудничество государства и бизнеса не заканчивается после переезда, предпринимателям будут помогать и дальше - с адаптацией, подбором работников, налаживанием логистических маршрутов и поиском новых рынков сбыта, в том числе за рубежом”, - отметил заместитель Министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игр Дядюра.
Программа релокации помогает оградить промышленные мощности отечественных предприятий всех форм собственности. Перемещение бизнеса в безопасные регионы создает новые возможности развития экономики и позволяет предприятиям работать в условиях войны. Для участия в программе необходимо зарегистрироваться
на платформе цифрового взаимодействия.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0