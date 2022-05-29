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29.05.2022  16:58   Дмитрий Колоней

Эвакуированы сотни предприятий: как попасть в программу релокации

Правительство обещает и дальше помогать предпринимателям.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Министрество экономики на данный момент:
  • Более 600 предприятий, принявших участие в программе релокации, завершили переезд из областей, где продолжаются боевые действия.
  • 390 из них уже возобновили работу на новых площадках в западных регионах Украины.
  • 87 предприятий находятся на разных стадиях транспортировки. Оборудование перевозит "Укрзалізниця", "Укрпочта" или бизнес собственными ресурсами (с компенсацией).
  • Вскоре переедет еще 151 предприятие (находятся на маршрутах или оформляют необходимые документы).
Чаще бизнес и предприятия переезжают в
  • Закарпатскую
  • Львовскую
  • Черновицкую
  • Тернопольскую,
  • Ивано-Франковскую,
  • Винницкую области
"Местные власти помогают находить помещения для работы, обеспечить подключение к сетям. Также помогают обнаружить жилье для работников и налаживать логистические маршруты. Сотрудничество государства и бизнеса не заканчивается после переезда, предпринимателям будут помогать и дальше - с адаптацией, подбором работников, налаживанием логистических маршрутов и поиском новых рынков сбыта, в том числе за рубежом”, - отметил заместитель Министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игр Дядюра.
 
Программа релокации помогает оградить промышленные мощности отечественных предприятий всех форм собственности. Перемещение бизнеса в безопасные регионы создает новые возможности развития экономики и позволяет предприятиям работать в условиях войны. Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на платформе цифрового взаимодействия.
 
Источник:   Министрество экономики
 Тэги:  агрессия россии, эвакуация, украина
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