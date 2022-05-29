29.05.2022 16:58 Дмитрий Колоней

Эвакуированы сотни предприятий: как попасть в программу релокации

Правительство обещает и дальше помогать предпринимателям.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на Министрество экономики на данный момент:

Более 600 предприятий, принявших участие в программе релокации, завершили переезд из областей, где продолжаются боевые действия.

390 из них уже возобновили работу на новых площадках в западных регионах Украины.

87 предприятий находятся на разных стадиях транспортировки. Оборудование перевозит "Укрзалізниця", "Укрпочта" или бизнес собственными ресурсами (с компенсацией).

Вскоре переедет еще 151 предприятие (находятся на маршрутах или оформляют необходимые документы).

Чаще бизнес и предприятия переезжают в

Закарпатскую

Львовскую

Черновицкую

Тернопольскую,

Ивано-Франковскую,

Винницкую области

"Местные власти помогают находить помещения для работы, обеспечить подключение к сетям. Также помогают обнаружить жилье для работников и налаживать логистические маршруты. Сотрудничество государства и бизнеса не заканчивается после переезда, предпринимателям будут помогать и дальше - с адаптацией, подбором работников, налаживанием логистических маршрутов и поиском новых рынков сбыта, в том числе за рубежом”, - отметил заместитель Министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игр Дядюра.

Программа релокации помогает оградить промышленные мощности отечественных предприятий всех форм собственности. Перемещение бизнеса в безопасные регионы создает новые возможности развития экономики и позволяет предприятиям работать в условиях войны. Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на платформе цифрового взаимодействия.