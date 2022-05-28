28.05.2022 17:34 Дмитрий Колоней
Лифтовики Харькова выполняют более двухсот заявок в день
Сотрудники КСП «Харьковгорлифт» ремонтируют лифты после обстрелов.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на службу 1562, работники КСП «Харьковгорлифт», часто выполняют заявки – восстановление света, запуск лифтов, ремонт электросетей и лифтов, несмотря на опасность.
«Во время обстрелов опасность может застать наших работников где угодно, но они возвращаются на объекты и устраняют повреждения», - отметили в КСП «Харьковгорлифт».
Так, с 1 марта по 20 мая работники участков по техническому обслуживанию внутридомовых электросетей отработали 18 700 заявок горожан, из них совместно со специалистами районных электросетей – 17 434 заявки, которые касались устранения аварий после обстрела.
Также рабочие готовят электросети жилых домов коммунальной формы собственности для работы в осенне-зимний период. К примеру, сейчас уже заменили аварийный вход в пер. 2-му Таганскому, 3, выполнили ремонт на электросетях в подвале по ул. Балбачана, 50, ремонт щитка на ул. Муратова, 30
«Для выполнения заявок специалисты нашего предприятия часто используют свой транспорт. С такими людьми Харьков не победить», - отметили в КСП «Харьковгорлифт».
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