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28.05.2022  12:55   Рита Парфенова

В Харькове восстанавливают разрушенные водоводы

18 ремонтно-восстановительных бригад реставрируют разрушенные внешние водопроводные сети во всех районах города.

В Харькове восстанавливают разрушенные водоводы

Сегодня в работе - устранение повреждений на 12 трубопроводах различных диаметров, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал». Ремонты проходят в Шевченковском, Основянском, Индустриальном, Новобаварском и Салтовском районах Харькова.

В частности, на Салтовке, водообеспечение которой находится на особом контроле коммунальщиков, продолжаются восстановительные работы в районе ул. Азовской и ул. Загородной.

Вчера устранили 6 порывов на водоводах и привели в порядок 8 смотровых колодцев.

Также ежедневно проверяется качество воды, поступающей в дома харьковчан. По состоянию на 28 мая отклонений по микробиологическим и физико-химическим показателям в водопроводной воде нет, качество воды соответствует действующим Государственным санитарным правилам и нормам. КП «Харьковводоканал» снабжено всеми необходимыми реагентами в достаточном количестве, все насосные станции работают в штатном режиме.

Напомним, поврежденный взрывом канализационный колодец по улице Научной в Шевченковском районе Харькова оперативно восстановлен бригадой коммунального предприятия "Харьковводоканал".

Источник:   КП Харьковводоканал
 Тэги:  вода, харьков
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