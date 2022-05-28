28.05.2022 12:55 Рита Парфенова

В Харькове восстанавливают разрушенные водоводы

18 ремонтно-восстановительных бригад реставрируют разрушенные внешние водопроводные сети во всех районах города.

Сегодня в работе - устранение повреждений на 12 трубопроводах различных диаметров, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал». Ремонты проходят в Шевченковском, Основянском, Индустриальном, Новобаварском и Салтовском районах Харькова.



В частности, на Салтовке, водообеспечение которой находится на особом контроле коммунальщиков, продолжаются восстановительные работы в районе ул. Азовской и ул. Загородной.



Вчера устранили 6 порывов на водоводах и привели в порядок 8 смотровых колодцев.



Также ежедневно проверяется качество воды, поступающей в дома харьковчан. По состоянию на 28 мая отклонений по микробиологическим и физико-химическим показателям в водопроводной воде нет, качество воды соответствует действующим Государственным санитарным правилам и нормам. КП «Харьковводоканал» снабжено всеми необходимыми реагентами в достаточном количестве, все насосные станции работают в штатном режиме.

Напомним, поврежденный взрывом канализационный колодец по улице Научной в Шевченковском районе Харькова оперативно восстановлен бригадой коммунального предприятия "Харьковводоканал".