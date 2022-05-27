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27.05.2022  17:00   Виталий Хиневич

В Харьковской области расчищают дороги

Расчисткой и восстановление дорог занимаются в Харьковской области.

Харьковская область
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХОВА.
 
Сообщается, что с начала вражеских обстрелов очистили 140 километров дорог области.
 
В частности, 26 мая с автодорог государственного значения области, в том числе с Харьковской объездной дороги, убрали разбитую башню танка, легковой автомобиль и прицеп, а также 16 поваленных деревьев.
 
Приводят в порядок и дорожное покрытие. С начала недели Служба автомобильных дорог в Харьковской области провела ямочный ремонт на 3,5 тыс. кв. метрах. Работали в направлении Краснограда, Коломака, на участке объездной дороги в сторону Змиева (Безлюдовки), от автодороги М-29 в направлении Сахновщины и на участке дороги Близнюки-Барвенково.
 
Кроме этого, на трассах Киев-Харьков-Довжанский и Харьков-Красноград-Перещепино-Днепр ремонтировали металлическое барьерное ограждение и восстанавливали автопавильоны на остановках по трассе Старый Мерчик-Мурафа-Краснокутск.
 
Напомним, коммунальщики обеспечивают харьковчан водой.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  дороги, харьков
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