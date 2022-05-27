27.05.2022 17:00 Виталий Хиневич
В Харьковской области расчищают дороги
Расчисткой и восстановление дорог занимаются в Харьковской области.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на ХОВА.
Сообщается, что с начала вражеских обстрелов очистили 140 километров дорог области.
В частности, 26 мая с автодорог государственного значения области, в том числе с Харьковской объездной дороги, убрали разбитую башню танка, легковой автомобиль и прицеп, а также 16 поваленных деревьев.
Приводят в порядок и дорожное покрытие. С начала недели Служба автомобильных дорог в Харьковской области провела ямочный ремонт на 3,5 тыс. кв. метрах. Работали в направлении Краснограда, Коломака, на участке объездной дороги в сторону Змиева (Безлюдовки), от автодороги М-29 в направлении Сахновщины и на участке дороги Близнюки-Барвенково.
Кроме этого, на трассах Киев-Харьков-Довжанский и Харьков-Красноград-Перещепино-Днепр ремонтировали металлическое барьерное ограждение и восстанавливали автопавильоны на остановках по трассе Старый Мерчик-Мурафа-Краснокутск.
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