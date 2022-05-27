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27.05.2022  15:00   Виталий Хиневич

Харьковчане могут сделать важную медицинскую диагностику

Современное оборудование позволяет получать точную информацию для оптимальной тактики лечения.

УЗИ Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что пациентам городской поликлиники №8 снова доступна услуга ультразвукового исследования (УЗИ). 
 
Современное оборудование позволяет получать точную информацию для оптимальной тактики лечения. 
Прием проводит опытный врач УЗ-диагностики Марина Болибок. 
 
Пациенты могут исследовать такие органы: сердце; печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка; почки; мочевой пузырь; простата (с определением остаточной мочи); щитовидная железа; молочные железы; мягкие ткани (поверхностные структуры), лимфатические узлы; слюнные железы.
 
Пациентов принимают при наличии электронного направления от лечащего врача или врача, с которым заключена декларация. 
 
Временный график приема: вторник, четверг - с 9:00 до 12:00. Информация об изменениях в графике доступна по телефону: 725-11-40, 725-11-41, (099) 423-22-63.
 
Напомним, медицинскую консультацию на безоплатной основе могут получить украинцы.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  узи, медицина, харьков
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