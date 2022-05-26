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26.05.2022  15:17   Рита Парфенова

На Горизонт восстанавливают дорогу, разрушенную авиабомбами россии (фото)

В Харькове восстанавливают дорожное покрытие по бульвару Сергея Грицевца.


city.kharkov.ua

Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на  Администрацию Индустриального района, в порядок приводят основную подъездную дорогу к микрорайону «Горизонт».

Асфальтное покрытие было разрушено в результате попадания авиационных бомб.

На сегодняшний день к подготовительным работам по восстановлению дороги по бульвару Сергея Грицевца приступили работники коммунальных предприятий города.

Отмечается, что проезжая часть будет отремонтирована полностью.

На Горизонт восстанавливают дорогу

На Горизонт восстанавливают дорогу

Напомним, в Харькове восстанавливают подвижной состав общественного транспорта и инфраструктурные объекты, уничтоженные и поврежденные российской армией.

Тэги:  дорога, реонт дорог, харьков, агрессия россии
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