26.05.2022 15:17 Рита Парфенова

На Горизонт восстанавливают дорогу, разрушенную авиабомбами россии (фото)

В Харькове восстанавливают дорожное покрытие по бульвару Сергея Грицевца.



city.kharkov.ua

Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на Администрацию Индустриального района, в порядок приводят основную подъездную дорогу к микрорайону «Горизонт».

Асфальтное покрытие было разрушено в результате попадания авиационных бомб.

На сегодняшний день к подготовительным работам по восстановлению дороги по бульвару Сергея Грицевца приступили работники коммунальных предприятий города.

Отмечается, что проезжая часть будет отремонтирована полностью.

Напомним, в Харькове восстанавливают подвижной состав общественного транспорта и инфраструктурные объекты, уничтоженные и поврежденные российской армией.