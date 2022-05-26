На Горизонт восстанавливают дорогу, разрушенную авиабомбами россии (фото)

В Харькове восстанавливают дорожное покрытие по бульвару Сергея Грицевца.
Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на Администрацию Индустриального района, в порядок приводят основную подъездную дорогу к микрорайону «Горизонт».
Асфальтное покрытие было разрушено в результате попадания авиационных бомб.
На сегодняшний день к подготовительным работам по восстановлению дороги по бульвару Сергея Грицевца приступили работники коммунальных предприятий города.
Отмечается, что проезжая часть будет отремонтирована полностью.
Напомним, в Харькове восстанавливают подвижной состав общественного транспорта и инфраструктурные объекты, уничтоженные и поврежденные российской армией.
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