24.05.2022 20:21 Дмитрий Колоней

Криминал Харьков: Монитор может дорого обойтись мародеру

В Харькове полицейские поймали вора.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, в Харькове 24 мая 2022 сотрудниками управления угрозыска, отрабатывая Индустриальный район, задержан 32-летний харьковчанин. Мужчина при себе имел хозяйственную сумку, в которой находился компьютерный монитор.

Правонарушитель признался, что похитил его в начале марта из административного помещения в торговом центре на бульваре Грицевца. Вещественные доказательства изъяты.

Следователями открыто уголовное дело о краже. Ему светит до 8 лет за решеткой. Правоохранители проверяют мужчину на причастность к ряду аналогичных краж на территории Индустриального района. Решается вопрос об избрании меры пресечения.