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24.05.2022  20:21   Дмитрий Колоней

Криминал Харьков: Монитор может дорого обойтись мародеру

В Харькове полицейские поймали вора.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, в Харькове 24 мая 2022 сотрудниками управления угрозыска, отрабатывая Индустриальный район, задержан 32-летний харьковчанин. Мужчина при себе имел хозяйственную сумку, в которой находился компьютерный монитор.
 
 
Правонарушитель признался, что похитил его в начале марта из административного помещения в торговом центре на бульваре Грицевца. Вещественные доказательства изъяты.
 
 
Следователями открыто уголовное дело о краже. Ему светит до 8 лет за решеткой. Правоохранители проверяют мужчину на причастность к ряду аналогичных краж на территории Индустриального района. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
 
Тэги:  воровство, кража, харьков, мародер
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