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23.05.2022  17:03   Виталий Хиневич

Харьковский метрополитен возобновляет работу: важная информация для пассажиров

24 мая метро начинает свою работу.


Харьковский метрополитен возобновляет работу: важная информация для пассажиров
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что метрополитен будет перевозить пассажиров с 7:00 до 19:00.
 
Как сообщили в метрополитене, поезда будут курсировать по всем направлениям, кроме участка от ст. м. «Академика Павлова» до ст. м. «Героев труда». Кроме того, ст. м. «Госпром» будет работать только в качестве пересадочного узла, то есть зайти на станцию и выйти из нее будет нельзя, а можно будет только перейти на ст. м. «Университет» и наоборот.
 
Интервал движения поездов будет составлять 30 минут на каждой из трех линий. Расписание движения поездов будет размещен в вестибюлях метро.
 
С полным перечнем работающих вестибюлей и пешеходных выходов из подуличных переходов можно ознакомиться по ссылке.
 
В метрополитене подчеркнули, что граждане смогут продолжить пользоваться станциями в качестве временного укрытия во время воздушных тревог.
 
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  метро, харьков
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