23.05.2022 17:03 Виталий Хиневич

Харьковский метрополитен возобновляет работу: важная информация для пассажиров

24 мая метро начинает свою работу.



Харьковский метрополитен возобновляет работу: важная информация для пассажиров



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что метрополитен будет перевозить пассажиров с 7:00 до 19:00.

Как сообщили в метрополитене, поезда будут курсировать по всем направлениям, кроме участка от ст. м. «Академика Павлова» до ст. м. «Героев труда». Кроме того, ст. м. «Госпром» будет работать только в качестве пересадочного узла, то есть зайти на станцию и выйти из нее будет нельзя, а можно будет только перейти на ст. м. «Университет» и наоборот.

Интервал движения поездов будет составлять 30 минут на каждой из трех линий. Расписание движения поездов будет размещен в вестибюлях метро.

С полным перечнем работающих вестибюлей и пешеходных выходов из подуличных переходов можно ознакомиться по ссылке

В метрополитене подчеркнули, что граждане смогут продолжить пользоваться станциями в качестве временного укрытия во время воздушных тревог.