В Харькове восстанавливают газоснабжение после разминирования пострадавших районов (фото)

В городе продолжаются работы по восстановлению газоснабжения.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на АО «Харьковгоргаз», за неделю специалисты предприятия возобновили газоснабжение около трех тысяч потребителям во всех районах города. Больше всего подключений было в Киевском районе.
Как отметили в компании, газовики смогли получить доступ к некоторым участкам, которые ранее были заминированы, и провести ремонтно-восстановительные работы на поврежденных от вражеских обстрелов газопроводах.
Кроме этого, продолжаются работы по пуску газа в микрорайонах «Солнечный» и «Лесопарковый».
Восстановительные работы будут продолжаться ежедневно, чтобы как можно скорее обеспечить услугой нуждающихся, отметили на предприятии.
Напомним, ремонтные бригады АО "Харьковоблэнерго" продолжают восстановительные работы в районах Харькова, наиболее пострадавших от вражеских обстрелов.
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