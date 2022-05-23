23.05.2022 11:47 Рита Парфенова

В Харькове восстанавливают газоснабжение после разминирования пострадавших районов (фото)

В городе продолжаются работы по восстановлению газоснабжения.



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Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на АО «Харьковгоргаз», за неделю специалисты предприятия возобновили газоснабжение около трех тысяч потребителям во всех районах города. Больше всего подключений было в Киевском районе.



Как отметили в компании, газовики смогли получить доступ к некоторым участкам, которые ранее были заминированы, и провести ремонтно-восстановительные работы на поврежденных от вражеских обстрелов газопроводах.



Кроме этого, продолжаются работы по пуску газа в микрорайонах «Солнечный» и «Лесопарковый».



Восстановительные работы будут продолжаться ежедневно, чтобы как можно скорее обеспечить услугой нуждающихся, отметили на предприятии.

Напомним, ремонтные бригады АО "Харьковоблэнерго" продолжают восстановительные работы в районах Харькова, наиболее пострадавших от вражеских обстрелов.