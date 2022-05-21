21.05.2022 16:41 Дмитрий Колоней

Харьковские коммунальщики ликвидировали четыре аварии за сутки (фото)

Бригады Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» восстанавливают водоснабжение в Салтовском жилом массиве.

Как сообщает РЕДПОСТ, по информации начальника Салтовского района службы внешних водопроводных сетей Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Вячеслав Глущенко, рабочие восстановили участок трубопровода диаметром 150 мм по пр. Тракторостроителей. Сеть обеспечивает водой районную поликлинику, два административных здания и нескольких многоэтажных домов. На месте порыва работала ремонтно-восстановительная бригада участка с привлечением экскаватора и другой спецтехники.

Завершены ремонтные работы на поврежденном участке водовода диаметром 150 мм на ул. Светлой. После завершения работ места разрытий благоустраивают.

На Салтовке, очень пострадавшей от обстрелов, было много прямых попаданий в водоводы, также сети разрушались от взрывов рядом. Ремонт сетей в этом районе запланирован на всех участках, но после проверки пиротехниками.

«Прежнюю мирную жизнь на Салтовку нужно вернуть. Стараемся оперативно восстановить водоснабжение во все дома, где живут или куда уже возвращаются харьковчане. Работаем быстро, качественно, надежно», - подчеркнул начальник Салтовского района службы внешних водопроводных сетей.

Вчера бригады предприятия ликвидировали четыре повреждения на наружных трубопроводах и привели в порядок четыре смотровых колодца. Сегодня намечено провести ремонтные работы на четырех участках поврежденных водоводов.

Чтобы ремонтные бригады работали оперативно, харьковчан просят более подробно сообщать об утечках воды, указывая точное место утечки, адрес и номер телефона заявителя для уточнения. Информацию можно передать по тел.: 15-33.