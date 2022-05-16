16.05.2022 18:33 Дмитрий Колоней

Задолженности по коммунальным услугам должны быть списаны, - Игорь Терехов

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов заявил на заседании Правления Ассоциации городов Украины.



Задолженности по коммунальным услугам должны быть списаны, - Игорь Терехов



Как сообщает РЕДПОСТ , Харьковский городской голова Игорь Терехов во время обсуждения подготовки к отопительному сезону 2022/2023 гг. предложил аннулировать задолженности по коммунальным услугам, в том числе по тем, которые предоставляют частные компании.

«Против нас развязали войну, когда был отопительный сезон. Поэтому задолженность, которая сегодня есть у наших тепловиков, должна быть сторнирована. Тоже самое касается и «Облэнерго», и «Горгазов», которые не принадлежат городам. Это все должно быть списано, иначе при подготовке к отопительному сезону мы будем иметь переходящую задолженность, а потом нам скажут: «Мы вам дадим газ только тогда, когда покроете эту задолженность». За счет чего мы будем ее покрывать, никому не известно. Поэтому этот вопрос мы обязаны поднимать уже сейчас», - обратился Игорь Терехов к руководству Ассоциации городов Украины.