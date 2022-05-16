Село под Харьковом обстреляли дважды за день: начато расследование

Российские захватчики дважды за день обстреляли село Лебяжье в Чугуевском районе.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.
Обстрелы произошли 14 мая 2022 года. Около одиннадцати часов утра российские военные произвели артиллерийский обстрел, в результате которого возник пожар в гаражных помещениях.
Около пяти часов вечера оккупанты снова открыли огонь по указанному населенному пункту. Четыре человека получили ранения, в том числе 15-летний парень.
Следователями СБУ начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, в Харькове наблюдается относительная тишина, но сохраняется риск ракетных и артиллерийских обстрелов.
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