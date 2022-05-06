06.05.2022 12:39 Рита Парфенова

Сколько порывов на водоводах устранили в Харькове за сутки

Коммунальщики продолжают ремонтировать трубопроводы холодного водоснабжения, невзирая на активные боевые действия.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал», было ликвидировано 7 повреждений на городских трубопроводах холодного водоснабжения и приведено в порядок 7 смотровых колодцев.

Сегодня, 6 мая, 20 бригад аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» ремонтируют водоводы во всех районах города.

Лабораторией санитарно-эпидемиологического контроля ежедневно проводятся исследования качества воды. Специалисты подтверждают, что качество водопроводной воды, которая подается в дома харьковчан, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.

Для экономии времени бригад харьковчан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по тел.: 15-33.

Напомним, 4 мая работниками водоканала ликвидировано семь повреждений на городских трубопроводах холодного водоснабжения и приведено в порядок девять смотровых колодцев.