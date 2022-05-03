03.05.2022 13:10 Виталий Хиневич
Харьковские коммунальщики приводят в порядок дома после обстрелов
В одном из районов города коммунальные службы приводят жилые дома в порядок.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Харьковский городской совет.
Сообщается, что коммунальное предприятие «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» продолжает забивать окна в жилых домах, поврежденные взрывной волной. Если жильцы дома или квартиры уехали или находятся в укрытии, то работы проводятся все равно.
Кроме того, вместе с жильцами коммунальщики приводят в порядок дворы - красят скамейки у подъездов и обустраивают цветники на зеленых зонах.
Напомним, коммунальные службы Харькова благоустраивают дворы
. В частности рабочие собирают обломки стекла и поврежденные обстрелами ветки деревьев, вывозят мусор, а также продолжают выполнять сезонные работы: высаживать цветы, сеять газоны и косить траву.
Источник: Харьковский городской совет
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