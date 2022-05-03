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03.05.2022  13:10   Виталий Хиневич

Харьковские коммунальщики приводят в порядок дома после обстрелов

В одном из районов города коммунальные службы приводят жилые дома в порядок.

Харьков после обстрелов
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что коммунальное предприятие «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» продолжает забивать окна в жилых домах, поврежденные взрывной волной.  Если жильцы дома или квартиры уехали или находятся в укрытии, то работы проводятся все равно.
 
Кроме того, вместе с жильцами коммунальщики приводят в порядок дворы - красят скамейки у подъездов и обустраивают цветники на зеленых зонах.
 
Напомним, коммунальные службы Харькова благоустраивают дворы. В частности рабочие собирают обломки стекла и поврежденные обстрелами ветки деревьев, вывозят мусор, а также продолжают выполнять сезонные работы: высаживать цветы, сеять газоны и косить траву.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  жкх, харьков
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