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29.04.2022  13:51   Рита Парфенова

Уровень радиации в Харькове на 29 апреля

Насколько опасен радиационный фон в Первой столице, сообщили сотрудники лабораторного центра.


Фото из открытых источников

По состоянию на 29 апреля 2022 года радиационный фон в Харькове соответствует норме, передает РЕДПОСТ.

По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами ГУ «Харьковский ОЦКПХ МЗ», по состоянию на 29 апреля 2022 года уровни внешнего гамма – излучения составляют:
  • по г. Харькову: 0,12-0,14 мкЗв/час;
  • по Харьковской области: 0,11-0,15 мкЗв/час.
Данные результаты не превышают значений природного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал о состоянии радиационного фона в Харькове и области на 28 апреля.

 

Тэги:  радиация, харьков
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