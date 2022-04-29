29.04.2022 12:08 Рита Парфенова

Под обстрелами в Харкове и области погибли пять человек: оперативная сводка ХОВА

За сутки Харьков обстреливали около 20 раз.



t.me/kharkivoda

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

По его словам, оккупационные войска совершили 16 артиллерийских обстрелов, 2 удара реактивными системами залпового огня, а также нанесли один ракетный удар.



От огня россиян пострадали гражданские объекты в районах: районы ХТЗ, Пятихатки, Салтовка (602 микрорайон), Северная Салтовка.



Артиллерийские, минометные и танковые удары наносили также по поселкам области: были обстреляны Кулиничи, Хролы, Котляры, ​​Покотиловка.



Сегодня утром оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли Сокольники.



За сутки в городе и области от обстрелов погибли 5 мирных жителей, 11 получили ранения.



Активные бои продолжаются на Изюмском направлении. Украинская армия удерживает позиции. За последнюю ночь противник не проводил активных наступательных действий, но вел активную разведку.



ЗСУ сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 29 апреля.