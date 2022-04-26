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26.04.2022  15:23   Дмитрий Колоней

Харьковские школьники схлестнутся за финал Олимпиады гениев

В национальный финал конкурса «GENIUS Olympiad Ukraine» вышли 15 учеников харьковских школ.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент образования, 12 из 15 харьковчан-участников - в категории «Наука»:
  • Алексей Барчан и Даниил Кириченко (лицей №89)
  • Элина Камалова (гимназия №144);
  • Даниил Красников (школа №10);
  • Андрей Ридзель, Виктория Томаровская, Елизавета Удовиченко (гимназия №116),
  • Анастасия Боечко-Немовча (школа №7),
  •  София Гришко (школа №68),
  • Анастасия Мудрая (лицей-интернат «Одаренность») ,
  • Фаина Фишензон (гимназия №46) 
  • Анастасия Ильченко  (школа №90).
В категории «Музыка»
  • Кира Остапенко 
В категории «Креативное письмо».
  • Сергей Травченко (школа №145) 
  • Ника Ананьева (школа № 3) 
«GENIUS Olympiad Ukraine» - это первая в мире лицензионная национальная Олимпиада гениев, которая является отбором участников из Украины на «GENIUS Olympiad Global». Это международный конкурс школьных проектов по экологическим вопросам, основанный и организованный организацией «Terra Science and Education» при поддержке Рочестерского технологического института. Украина участвует в «GENIUS Olympiad» с момента основания конкурса в 2011 году и за это время получила 74 награды: 3 золотых, 16 серебряных, 27 бронзовых медалей и 28 специальных наград. Для участия в олимпиаде школьники предлагают собственные проекты в семи категориях экологического направления: «Наука», «Робототехника», «Бизнес», «Музыка», «Краткий фильм», «Искусство» и «Креативное письмо».
 
Тэги:  олимпиада гениев, финал, харьков
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