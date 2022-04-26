26.04.2022 15:23 Дмитрий Колоней

Харьковские школьники схлестнутся за финал Олимпиады гениев

В национальный финал конкурса «GENIUS Olympiad Ukraine» вышли 15 учеников харьковских школ.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Департамент образования, 12 из 15 харьковчан-участников - в категории «Наука»:

Алексей Барчан и Даниил Кириченко (лицей №89)

Элина Камалова (гимназия №144);

Даниил Красников (школа №10);

Андрей Ридзель, Виктория Томаровская, Елизавета Удовиченко (гимназия №116),

Анастасия Боечко-Немовча (школа №7),

София Гришко (школа №68),

Анастасия Мудрая (лицей-интернат «Одаренность») ,

Фаина Фишензон (гимназия №46)

Анастасия Ильченко (школа №90).

В категории «Музыка»

Кира Остапенко

В категории «Креативное письмо».

Сергей Травченко (школа №145)

Ника Ананьева (школа № 3)

«GENIUS Olympiad Ukraine» - это первая в мире лицензионная национальная Олимпиада гениев, которая является отбором участников из Украины на «GENIUS Olympiad Global». Это международный конкурс школьных проектов по экологическим вопросам, основанный и организованный организацией «Terra Science and Education» при поддержке Рочестерского технологического института. Украина участвует в «GENIUS Olympiad» с момента основания конкурса в 2011 году и за это время получила 74 награды: 3 золотых, 16 серебряных, 27 бронзовых медалей и 28 специальных наград. Для участия в олимпиаде школьники предлагают собственные проекты в семи категориях экологического направления: «Наука», «Робототехника», «Бизнес», «Музыка», «Краткий фильм», «Искусство» и «Креативное письмо».