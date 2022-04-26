26.04.2022 15:07 Виталий Хиневич

В Украине начал курсировать медицинский эвакуационный поезд

Подвижной состав состоит из вагонов разного типа.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.

Сообщается, что подвижной состав медицинского эвакуационного поезда состоит из нескольких вагонов, среди которых есть вагон интенсивной терапии.

Такой транспорт позволяет эвакуировать из горячих областей Украины больных, раненых и травмированных граждан для дальнейшего специализированного лечения.

На сегодняшний день специальными медицинскими поездами из зон боевых действий перевезено около 300 пациентов вместе с членами их семей.

В министерстве также сообщили, что медицинская гуманитарная организация "Врачи без границ" ищет украинских специалистов, которые могут приобщиться к работе команды эвакуационного поезда. Потребности имеются в медсестрах и медбратах интенсивной терапии, которые легко приспосабливаются к работе в новых условиях.

Желательно, чтобы кандидаты имели опыт оказания помощи при травмах, уходе за пациентами после ортопедических операций и имели практические знания в области интенсивной терапии.