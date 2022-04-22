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22.04.2022  19:00   Дмитрий Колоней

Харьковские тепловики за сутки вновь подали горячую воду в десятки домов

Харьковские коммунальщики оперативно справляются с ремонтом сетей.

Харьковские тепловики за сутки вновь подали горячую воду в 41 дом
Как сообщает РЕДПОСТ, бригады КП «Харьковские тепловые сети» ежедневно перекладывают магистральные сети, ремонтируют источники тепловой энергии и устраняют возникающие в результате обстрелов повреждения.
Как отметили на предприятии, после окончания отопительного сезона бригады начали более интенсивно восстанавливать системы горячего водоснабжения города Харькова. Благодаря усилиям работников ХТС перечень домов, отключенных от услуги, постепенно сокращается.
 
За прошедшие сутки из-за дефектов на внутриквартальных сетях горячее водоснабжение было отключено в 46 домах харьковчан, 40 из которых - в Слободском районе. В течение дня ремонтные бригады устранили повреждения, что позволило подать горячую воду в 41 дом. Остальным домам услугу возобновят в ближайшее время. Для этого работники снабжены необходимыми материалами, техникой и топливом.
 
На предприятии отметили, что по стостоянию на сегодня из 3 894 домов, в которые «Тепловые сети» централизованно подают горячую воду, услугой обеспечены 3 418 домов харьковчан.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  горячая вода, коммунальщики, харьков, ремонт
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