21.04.2022 15:25 Виталий Хиневич

Стало известно, как получить помощь при рождении ребенка в Харькове

На данные момент нельзя оформить комплексную услугу «єМалятко».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что на данный момент получить комплексную услугу по программе «єМалятко» невозможно.

Получить консультацию по получению свидетельства о рождении можно в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции города. Харьков по тел.: (063) 054-76-23; (050) 036-80-39; (093) 274-70-37; (05745) 7-41-05. Также можно отправить обращение по электронной почте: [email protected]

После получения свидетельства можно подать заявление на назначение пособия при рождении, воспользовавшись электронным сервисом Министерства социальной политики Украины. Для этого необходимо иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП), оформленную через приложение «Дія» или банк.

В это же время отмечается, что Департамент социальной политики Харьковского городского совета рекомендует подавать заявление на назначение пособия при рождении ребенка по фактическому месту нахождения.